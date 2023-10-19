Рунич (Головина) Любовь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунич (Головина) Любовь Васильевич

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

После 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
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