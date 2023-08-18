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Тятов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Тятов Иван

Мать: Тятова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова Марфа Панфилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тятов Степан

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Тятова) Авдотья

Мать ребёнка: Тятова ?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Тятова) Лукерья

Мать ребёнка: Тятова Марфа Панфилова

Смерть
Неизвестно

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