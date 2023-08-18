Тятов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Тятов Иван
Мать: Тятова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова Марфа Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тятов Степан
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Тятова) Авдотья
Мать ребёнка: Тятова ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Тятова) Лукерья
Мать ребёнка: Тятова Марфа Панфилова
Смерть
Неизвестно