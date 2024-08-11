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Екатерина Максимова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1743 г.р.

Муж

1773 г.р.

Дети

Не указаны

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ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Максим Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Иван Васильев

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
02.06.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сц тогустемира кр. Егора Васильева дочь Акилина
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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