Екатерина Максимова
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Максим Иванов
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1794 ст.
Восприемник
02.06.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сц тогустемира кр. Егора Васильева дочь Акилина
Смерть
После 1834 ст.