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Тенихин Николай Семёнович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тенихин Семён

Мать: Мария Иосифовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенихина Анна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Тенихина Анна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенихина Анна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенихина Анна

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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