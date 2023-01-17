Тенихин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тенихин Семён
Мать: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенихина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Тенихина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенихина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенихина Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно