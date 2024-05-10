Дубровина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Станислав
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.2000
Сын: Максим Станиславович
Отец ребёнка: Станислав
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Станислав