Дубровина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1973

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973

Отец: Дубровин Виктор Алексеевич

Мать: Дубровина (Самошина) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станислав

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.2000

Сын: Максим Станиславович

Отец ребёнка: Станислав

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Станислав

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