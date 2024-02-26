Степан Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Семен Никифоров (Ич)
Мать: Анисья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Авдотья Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Аграфена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Агафья Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Аграфена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1848