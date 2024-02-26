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Степан Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Семен Никифоров (Ич)

Мать: Анисья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Авдотья Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Аграфена

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Агафья Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Аграфена

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1848
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