Дандарон Бидия Дандарович
Место рожденияурочище Соорхой, Кижингинский р-н, Республика Бурятия
Дата рождения10.01.1914
Дата смерти26.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
урочище Соорхой, Кижингинский р-н, Республика Бурятия
Место жительства
С 1934 по 1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.10.1974
Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия