Дандарон Бидия Дандарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дандарон Бидия Дандарович

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Место рождения

урочище Соорхой, Кижингинский р-н, Республика Бурятия

Дата рождения

10.01.1914

Дата смерти

26.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

урочище Соорхой, Кижингинский р-н, Республика Бурятия
Место жительства
С 1934 по 1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.10.1974
Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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