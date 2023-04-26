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Мухатаев Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Кинель-Черкасская слобода

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мухатаев Фёдор Сергеевич

Мать: Мухатаева Прасковья Силантьевна

Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Мать ребёнка: Мухатаева Евдокия Борисовна

Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мухатаев Власий Дмитриев

Мать ребёнка: Мухатаева Евдокия Борисовна

с. Кинель-Черкассы
Смерть
Неизвестно
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