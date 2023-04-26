Мухатаев Дмитрий Фёдорович
Место рожденияКинель-Черкасская слобода
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Мать ребёнка: Мухатаева Евдокия Борисовна
Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Мухатаева Евдокия Борисовна
с. Кинель-Черкассы
Смерть
Неизвестно