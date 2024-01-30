Jürma Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1902
Дата смерти03.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Jürma Vambola
Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice
Рождение ребёнка
26.07.1928
Сын: Jürma Raimond
Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Jürma Enn
Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice
Бракосочетание
Около 24.06.1961
Смерть
03.01.1980