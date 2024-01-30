Jürma Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jürma Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

03.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Jürma Vambola

Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice

Рождение ребёнка
26.07.1928

Сын: Jürma Raimond

Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Jürma Enn

Мать ребёнка: Jürma (Rader) Martha-Alice

Бракосочетание
Около 24.06.1961

Жена: Jürma, Niimeister (Kreek) Alma-Elviine

Смерть
03.01.1980

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