Сучёва (Егорова) Галина Николаевна
Место рождения14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург
Дата рождения15.12.1932
Дата смерти14.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сучев Николай Иванович
Смерть
14.08.2020