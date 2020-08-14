Сучёва (Егорова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучёва (Егорова) Галина Николаевна

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Место рождения

14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

14.08.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

С 1908 по 1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Егоров Николай Александрович

Мать: Егорова Прасковья Петровна

14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сучев Николай Иванович

Смерть
14.08.2020
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