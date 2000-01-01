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Обухов Андрей Григорьевич
Обухов Андрей Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
1858
Пол
Мужской
Отец
Обухов Григорий Саввович
1837 г.р.
Мать
Обухова (Мечина) Анастасия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Обухов Григорий Саввович
Мать:
Обухова Анастасия Петровна
Смерть
1858
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