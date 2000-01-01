Обухов Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Обухов Григорий Саввович

Мать: Обухова Анастасия Петровна

Смерть
1858
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