Галимов Илгиз Вагизович
Место рожденияг.Лениногорск
Дата рождения28.10.1954
Дата смерти01.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954
Отец: Галимов Вагиз Габдельвалиевич
Мать: Галимова Сылу
Рождение ребёнка
28.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.1999
Похороны
Неизвестно