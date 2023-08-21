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Кравцов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кравцов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кравцов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кравцов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кравцов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кравцова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Смерть
Неизвестно

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