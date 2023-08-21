Кравцов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кравцов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кравцов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кравцова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна
Рождение ребёнка
02.09.1927
Смерть
Неизвестно