Семёнов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
30.06.2009

Сын: Семёнов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Семёнова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
20.03.2014

Дочь: Семёнова Яна Александровна

Мать ребёнка: Семёнова Елена Владимировна

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