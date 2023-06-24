Семёнов Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2009
Сын: Семёнов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Семёнова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
20.03.2014
Дочь: Семёнова Яна Александровна
Мать ребёнка: Семёнова Елена Владимировна