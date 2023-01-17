Ковалев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985

Отец: Ковалев Михаил Николаевич

Мать: Ковалева Валентина Владимировна

Бракосочетание
24.01.2009

Жена: Ковалева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
22.07.2009

Сын: Ковалев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ковалева Светлана Сергеевна

Новоникольское, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.2013

Сын: Ковалев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Ковалева Светлана Сергеевна

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