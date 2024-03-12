Григорьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Николай

Григорьев Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1936

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мезрина) Серафима

Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мезрина) Серафима

Рождение ребёнка
21.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мезрина) Серафима

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.