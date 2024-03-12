Григорьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1936
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мезрина) Серафима
Рождение ребёнка
18.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мезрина) Серафима
Рождение ребёнка
21.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мезрина) Серафима
Смерть
1989