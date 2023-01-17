Бахтин Егор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Михаил Самойлович
Мать: Бахтина Александра
Рождение ребёнка
24.07.1939
Мать ребёнка: Бахтина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бахтина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бахтина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бахтина Анастасия
Смерть
Неизвестно