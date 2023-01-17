Бахтин Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтин Егор Михайлович

Бахтин Егор Михайлович

avatar

Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Михаил Самойлович

Мать: Бахтина Александра

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1939

Сын: Бахтин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Бахтина Анастасия

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Бахтина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бахтина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Бахтина Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close