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Ищенко Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ищенко Наталья Анатольевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.2004

Дочь: Ищенко Арсения Дмитриевна

Мать ребёнка: Ищенко Наталья Анатольевна

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