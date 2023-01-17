Ищенко Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ищенко Наталья Анатольевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.2004
Дочь: Ищенко Арсения Дмитриевна
Мать ребёнка: Ищенко Наталья Анатольевна