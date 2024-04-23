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Агрипина Семёновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

18.06.1883

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1883

Отец: Семён Иванович

Мать: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1883
Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1908

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Иванович

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