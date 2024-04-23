Агрипина Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.06.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1883
Отец: Семён Иванович
Мать: Ксения Устиновна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1883
Бракосочетание
21.01.1902
Муж: Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1908
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Иванович