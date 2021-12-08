Горохова Евдокия Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евдокия Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1953

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1978

Дочь: Алексеева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1981

Дочь: Бурнашева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.1984

Дочь: Бурнашева Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1986

Сын: Бурнашев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашев Алексей Алексеевич

Смерть
08.12.2021
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