Горохова Евдокия Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1953
Дата смерти08.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1978
Дочь: Алексеева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1981
Дочь: Бурнашева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1984
Дочь: Бурнашева Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1986
Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бурнашев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2021