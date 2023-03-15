Акимова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Акимова) ?

Отец ребёнка: Акимов Андрей

Николаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Акимов ?

Отец ребёнка: Акимов Андрей

Николаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Акимов ?

Отец ребёнка: Акимов Андрей

Николаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Акимов Михаил

Отец ребёнка: Акимов Андрей

Смерть
Неизвестно

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