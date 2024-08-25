Цысс Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦысс Василий

Цысс Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цысс Савва Гаврилович

Мать: Цысс Федора Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цысс Николай

Мать ребёнка: (Цысс) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цысс) Зоя

Мать ребёнка: (Цысс) Надежда

Рождение ребёнка
1925

Сын: Цысс Григорий

Мать ребёнка: (Цысс) ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.