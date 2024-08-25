Цысс Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цысс Савва Гаврилович
Мать: Цысс Федора Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цысс Николай
Мать ребёнка: (Цысс) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цысс) Зоя
Мать ребёнка: (Цысс) Надежда
Рождение ребёнка
1925
Сын: Цысс Григорий
Мать ребёнка: (Цысс) ?
Смерть
Неизвестно