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Долгушина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушин Осип Петров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Долгушина) Стефанида Осипова

Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгушин Викул Осипов

Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Долгушина) Зиновия Осипова

Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров

Смерть
Неизвестно

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