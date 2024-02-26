Долгушина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгушин Осип Петров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Долгушина) Стефанида Осипова
Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Долгушина) Зиновия Осипова
Отец ребёнка: Долгушин Осип Петров
Смерть
Неизвестно