(Симдянкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Симдянкина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симдянкин Иван Кузьмич

Мать: Смдянкина Надежда Михайловна

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