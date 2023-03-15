(Аксёнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аксёнова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Аксёнов Сергей

Мать: Аксёнова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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