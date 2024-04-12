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Плотников Алексей Иванович
Плотников Алексей Иванович
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
13.09.1970
Пол
Мужской
Отец
Плотников Иван Васильевич
1934 г.р.
Мать
Плотникова (Нечепаева) Лидия Степановна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970
Отец:
Плотников Иван Васильевич
Мать:
Плотникова Лидия Степановна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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