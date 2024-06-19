Виктория Саксен-Кобург-Готская
Место рожденияЛондон, Великобритания
Дата рождения21.11.1840
Дата смерти05.08.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фридрих III
Рождение ребёнка
24.07.1860
Дочь: Шарлотта Прусская
Отец ребёнка: Фридрих III
Рождение ребёнка
14.08.1862
Сын: Генрих Прусский
Отец ребёнка: Фридрих III
Рождение ребёнка
12.04.1866
Дочь: Виктория Прусская
Отец ребёнка: Фридрих III
Рождение ребёнка
14.06.1870
Дочь: София Прусская
Отец ребёнка: Фридрих III
Рождение ребёнка
22.04.1872
Дочь: Маргарита Прусская
Отец ребёнка: Фридрих III
Смерть
05.08.1901