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Виктория Саксен-Кобург-Готская

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Место рождения

Лондон, Великобритания

Дата рождения

21.11.1840

Дата смерти

05.08.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридрих III

Рождение ребёнка
24.07.1860

Дочь: Шарлотта Прусская

Отец ребёнка: Фридрих III

Рождение ребёнка
14.08.1862

Сын: Генрих Прусский

Отец ребёнка: Фридрих III

Рождение ребёнка
12.04.1866

Дочь: Виктория Прусская

Отец ребёнка: Фридрих III

Рождение ребёнка
14.06.1870

Дочь: София Прусская

Отец ребёнка: Фридрих III

Рождение ребёнка
22.04.1872

Дочь: Маргарита Прусская

Отец ребёнка: Фридрих III

Смерть
05.08.1901

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