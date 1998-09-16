Трифоненкова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1980
Рождение ребёнка
16.09.1998
Дочь: Дробот Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.2001
Дочь: Трифоненкова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
21.10.2008
Сын: Трифоненков Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович