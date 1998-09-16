Трифоненкова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифоненкова Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1980

Отец: Букарев Александр Александрович

Мать: Круглова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
16.09.1998

Дочь: Дробот Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
02.12.2001

Дочь: Трифоненкова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
21.10.2008

Сын: Трифоненков Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Трифоненков Владимир Владимирович

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