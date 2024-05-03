Баскакова (Рыжалова) Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Рыжалова) Наталья Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1978

Отец: не указан

Мать: Рыжалова (Трохина) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Роман Львович

Рождение ребёнка
12.06.1995

Дочь: Асафьева (Баскакова) Ксения Романовна

Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович

Рождение ребёнка
24.09.1998

Сын: Баскаков Алексей Романович

Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович

Рождение ребёнка
08.05.2016

Дочь: Баскакова Алина Романовна

Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович

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