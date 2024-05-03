Баскакова (Рыжалова) Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1978
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1995
Дочь: Асафьева (Баскакова) Ксения Романовна
Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович
Рождение ребёнка
24.09.1998
Сын: Баскаков Алексей Романович
Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович
Рождение ребёнка
08.05.2016
Дочь: Баскакова Алина Романовна
Отец ребёнка: Баскаков Роман Львович