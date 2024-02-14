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Мингазов Мансур Гирфанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1925

Дата смерти

18.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925

Отец: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Мать: (Гимранова) Фахризада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна

Рождение ребёнка
23.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна

Рождение ребёнка
29.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна

Смерть
18.10.1987

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