Мингазов Мансур Гирфанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1925
Дата смерти18.10.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна
Рождение ребёнка
09.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна
Рождение ребёнка
29.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна
Смерть
18.10.1987