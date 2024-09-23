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Пестерев Артемий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

22.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Пестерев Никифор Архипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев ??? Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857 или 1859 ст.

Сын: Пестерев Павел Артемиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Пестерев Виктор Артемиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Пестерев Иоанн Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1915 ст.
81 год https://yandex.ru/archive/catalog/e4395a65-b0c3-4d2e-89c7-30c4be1864ca/312?snippet=Братковской+волости+%2C+деревни+Комарова+%2C+проживающий+в+селе+Бесюном+%2C+%5C007%5BЛомтевской%5C007%5D+волос... Показать все

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