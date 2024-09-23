Пестерев Артемий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти22.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Пестерев Никифор Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев ??? Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857 или 1859 ст.
Сын: Пестерев Павел Артемиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Пестерев Виктор Артемиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Пестерев Иоанн Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.04.1915 ст.
81 год https://yandex.ru/archive/catalog/e4395a65-b0c3-4d2e-89c7-30c4be1864ca/312?snippet=Братковской+волости+%2C+деревни+Комарова+%2C+проживающий+в+селе+Бесюном+%2C+%5C007%5BЛомтевской%5C007%5D+волос... Показать все