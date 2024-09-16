Четверикова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверикова Вера Антоновна
Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверикова Полина Антоновна
Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1929
Дочь: Коростелева (Четверикова) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович
Смерть
Неизвестно