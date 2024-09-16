Четверикова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверикова Вера Антоновна

Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверикова Полина Антоновна

Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Антон Фёдорович

Рождение ребёнка
28.08.1929

Дочь: Коростелева (Четверикова) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Четвериков Антон Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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