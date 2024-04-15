Щербаков Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти31.12.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
31.12.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-F?i=612&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.01.1888 ст.
на отведенном кладбище