Швец Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1943
Дочь: Барабанова Лариса
Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швец Вячеслав
Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Галина
Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна
Смерть
1985