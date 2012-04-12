Швец Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1943

Дочь: Барабанова Лариса

Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швец Вячеслав

Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Галина

Мать ребёнка: Швец Ольга Никифоровна

Смерть
1985
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