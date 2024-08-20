Молянова Ольга Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Молянова Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Демьян Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвин Дмитрий Демьянович

Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович

Малоганькино
Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Москвин Николай Демьянович

Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович

Малоганькино
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Москвина Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Москвина Варвара Демьяновна

Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович

Малоганькино
Смерть
Неизвестно

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