Молянова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвин Дмитрий Демьянович
Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович
Малоганькино
Рождение ребёнка
19.12.1909
Сын: Москвин Николай Демьянович
Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович
Малоганькино
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Москвина Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Москвина Варвара Демьяновна
Отец ребёнка: Москвин Демьян Александрович
Малоганькино
Смерть
Неизвестно