Чихачева Овдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Орина Ивановна
Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич
д. Куваршина Красноярского уезда
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Овдотья Ивановна
Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно