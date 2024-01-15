Чихачева Овдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихачева Овдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Орина Ивановна

Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич

д. Куваршина Красноярского уезда
Рождение ребёнка
1703

Сын: Чихачев Василий Иванович

Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Овдотья Ивановна

Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чихачев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Иван Дмитриевич

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