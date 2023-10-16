Мария Федоровна Майорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна Майорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Майоров Фёдор Сергеевич

Мать: Майорова Наталья

Смерть
1983
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