Кулюкина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюкина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челмодеев Иван Степанович

Мать: Челмодеева -Можарцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1956

Дочь: Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулюкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулюкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюкин Петр Петрович

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