Кулюкина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1956
Дочь: Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулюкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулюкин Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно