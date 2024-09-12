Селяков Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селяков Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селякова Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
21.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селякова Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
23.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селякова Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
14.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селякова Тамара Аркадьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убили при допросе

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