Селяков Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1961
Рождение ребёнка
23.02.1964
Рождение ребёнка
14.07.1975
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убили при допросе