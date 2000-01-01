Буйон (Bouillon) Дениз (Denise) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Дениз (Denise)

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Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

27.06.1741

Дата смерти

05.03.1770

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1741

Отец: Буйон Дени

Мать: Арто Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
05.03.1770
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
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