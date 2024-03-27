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Емец Прокофий Антонович

Место рождения

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, Домашлинский с/с, дер. Бешковка

Дата рождения

1902

Дата смерти

11.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, Домашлинский с/с, дер. Бешковка
Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Емец Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Емец Прасковья Яковлевна

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Прасковья Яковлевна

Военная награда
Неизвестно
Емец Прокофий Антонович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1902 Дата поступления на службу: 11.07.1943 Место призыва: Сосницкий РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Сосницк... Показать все
Смерть
11.02.1945
Германия, Бранденбург, Франкфуртский р-н, с. Вуден, северо-восточнее, 1 км, у отдельного дома
Причина смерти: убит
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