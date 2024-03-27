Емец Прокофий Антонович
Место рожденияУкраина, Черниговская обл., Корюковский р-н, Домашлинский с/с, дер. Бешковка
Дата рождения1902
Дата смерти11.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, Домашлинский с/с, дер. Бешковка
Рождение ребёнка
01.07.1935
Сын: Емец Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Емец Прасковья Яковлевна
Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Емец Прокофий Антонович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1902 Дата поступления на службу: 11.07.1943 Место призыва: Сосницкий РВК, Украинская ССР, Черниговская обл., Сосницк... Показать все
Смерть
11.02.1945
Германия, Бранденбург, Франкфуртский р-н, с. Вуден, северо-восточнее, 1 км, у отдельного дома
Причина смерти: убит