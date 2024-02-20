Анисимов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1902
Дочь: (Анисимова) Клавдия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно