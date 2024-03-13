Левичев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левичев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Левичев Иван Михайлович

Мать: Большанина Ангелина Акимовна

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