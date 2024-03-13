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Левичев Владимир Иванович
Левичев Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Левичев Иван Михайлович
1900 г.р.
Мать
Большанина Ангелина Акимовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Левичев Иван Михайлович
Мать:
Большанина Ангелина Акимовна
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