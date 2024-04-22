Куранова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1813 ст.
Дата смерти05.08.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1813 ст.
отец: служащий казак Восприемник: казака Дорофея Кожина жена Емфимия Мартыновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 7
Смерть
05.08.1818 ст.
Умерла в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 300 номер 6