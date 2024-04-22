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Куранова Евдокия Васильевна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.02.1813 ст.

Дата смерти

05.08.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1813 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Анастасия Михайловна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
отец: служащий казак Восприемник: казака Дорофея Кожина жена Емфимия Мартыновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 7
Смерть
05.08.1818 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 300 номер 6
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