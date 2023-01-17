Королева (Гук) Мария (Епистимия) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1890
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890
Отец: Гук Антон
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.01.1918
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1924
Дочь: Бекушева Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Королев Георгий Максимович
Место жительства
С 1944
Место жительства
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
1952