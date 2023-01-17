Королева (Гук) Мария (Епистимия) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Гук) Мария (Епистимия) Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1890

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890

Отец: Гук Антон

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Королев Георгий Максимович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1924

Дочь: Бекушева Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Королев Георгий Максимович

Место жительства
С 1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
1952
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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