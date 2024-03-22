Попцов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попцов Алексей

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2001 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.06.2001

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Попцова Ольга Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.2004

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Попцова Ольга Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попцова Ольга Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попцова Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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