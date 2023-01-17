Мунц Munz (Кизнер Kisner) Роза Каспаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz (Кизнер Kisner) Роза Каспаровна

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Место рождения

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.12.1889 ст.

Дата смерти

19.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1889 ст.

Отец: Кизнер Kisner Каспар Мельхиорович

Мать: Кизнер Kisner Варвара Георговна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.08.1915

Муж: Мунц Munz Александр Александрович

Камышин Саратовская губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916 ст.

Дочь: Константинова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Мунц Munz Александр Александрович

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
19.10.1962
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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