Мунц Munz (Кизнер Kisner) Роза Каспаровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1889 ст.
Дата смерти19.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1889 ст.
Бракосочетание
12.08.1915
Камышин Саратовская губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916 ст.
Дочь: Константинова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Мунц Munz Александр Александрович
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
19.10.1962
Отрадный, Отрадный, Самарская область