Красильников Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Красильников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855