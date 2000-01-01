Красильников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Красильников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Красильникова Феоктиста Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
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