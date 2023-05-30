Зотов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зотов Никита Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зотов Архип Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Зотов Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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