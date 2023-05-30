Зотов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зотов Никита Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зотов Архип Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зотов Иван Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно