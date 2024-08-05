Датченко Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1985
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Датченко (Розит) Ольга Анатольенва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Датченко (Розит) Ольга Анатольенва
Бракосочетание
04.08.2010