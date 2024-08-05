Датченко Николай Андреевич 19.05.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Датченко Николай Андреевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

19.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1985

Отец: Датченко Андрей Борисович

Мать: Датченко Елена Викторовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Датченко (Розит) Ольга Анатольенва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Датченко (Розит) Ольга Анатольенва

Бракосочетание
04.08.2010

Жена: Датченко (Розит) Ольга Анатольенва

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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